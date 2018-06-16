«Эта монашка десятого ждет!»: Семья православного священника весьма необычна

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Иногда вызывают искреннее удивление житейские истории, которые должны восприниматься естественно. Однако современные реалии разбиваются о простую логику традиционных ценностей.

Ирина Ким, уроженка российской глубинки, поделилась своим жизненным и духовным опытом с читателями, вызвав при этом множество противоречивых комментариев. Многодетная мать услышала в палате роддома шепот женщин: «Эта монашка десятого ждет!».

Действительно, семья православного священника, который заходит в сеть под ником Самурай, необычна, с точки зрения современного обывателя. Протоиерей Алексий Ким, настоятель прихода в честь Казанской иконы Божией Матери, живет в селе Верхнее Санчелеево с женой Ириной и десятью детьми. Старшему недавно исполнилось 18 лет, младшая Христина родилась чуть менее года назад. Их обсуждают односельчане, о них пишут СМИ, а семья остается сплоченной и разрастется, пустив свои животворные «побеги» по всей России.