VistaNews.ru


«Эта монашка десятого ждет!»: Семья православного священника весьма необычна

Сегодня, 18:21

Иногда вызывают искреннее удивление житейские истории, которые должны восприниматься естественно. Однако современные реалии разбиваются о простую логику традиционных ценностей.

Ирина Ким, уроженка российской глубинки, поделилась своим жизненным и духовным опытом с читателями, вызвав при этом множество противоречивых комментариев. Многодетная мать услышала в палате роддома шепот женщин: «Эта монашка десятого ждет!».

Действительно, семья православного священника, который заходит в сеть под ником Самурай, необычна, с точки зрения современного обывателя. Протоиерей Алексий Ким, настоятель прихода в честь Казанской иконы Божией Матери, живет в селе Верхнее Санчелеево с женой Ириной и десятью детьми. Старшему недавно исполнилось 18 лет, младшая Христина родилась чуть менее года назад. Их обсуждают односельчане, о них пишут СМИ, а семья остается сплоченной и разрастется, пустив свои животворные «побеги» по всей России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Мать Роналду призвала женщин отказаться от абортов

Многодетная мать придушила новорожденного младенца грудью в Муроме

В Рязани из окна десятого этажа выпал 59-летний мужчина

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем