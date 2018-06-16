Не верящий в победу сборной России фанат на спор гулял голым

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Эффектный болельщик ЧМ-2018 покорил соцсети внешностью Адама.

Подтверждение слов очевидцев не заставило себя долго ждать. Не верящий в победу сборной России в поединке с Саудовской Аравией поспорил с друзьями, что победа будет не за русскими футболистами. Друзья уверяли парня в обратном, взывая к здравому смыслу и подготовке спортсменов.

Фанат на спор решил отстоять свою позицию. После забитого третьего гола в его голову закрались сомнения: «что-то тут не так». В итоге, 5 мяч в воротах отправил парня в откровенный нокаут. Он гулял голым по городу в подтверждение того, что был неправ. Возможной причиной победы россиян на открытии мундиаля стали слова коллег из женской сборной, которые креативно пожелали удачи мужской команде.