Старший сын Джереми Микса будет жить с отцом

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После года судебных разбирательств Джереми Микс развелся с бывшей женой. Однако решение суда, касаемо опеки над сыном, не устроило «самого красивого преступника».

Около года решался вопрос о разводе с его бывшей супругой. Наконец судебные разбирательства завершились, и пара официально разведена. Суд установил совместную опеку родителей над Миксом младшим. Но, «самому красивому преступнику» дозволено проводить с сыном только 30% времени. Подобный расклад не устроил модель, и он предложил бывшей жене чек на шестизначную сумму за преимущественное право опеки над сыном.

Если экс-супруга согласится на сделку, то мальчик будет жить в Великобритании с отцом и его невестой Хлое Грин, которая уверенна, что бывшая возлюбленная его жениха не станет препятствовать воссоединению отца и сына. Хлое даже готова взять на себя все заботы над 9-летним Джереми. Она предварительно записала мальчика в одну из частных школ.