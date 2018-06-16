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«Сама себя раню»: Женщина не может справиться со своими острыми ногтями

Сегодня, 15:03

Попытки вытащить занозу «руками Росомахи» становятся причиной приезда скорой.

Россиянка решилась проконсультироваться у Beauty-экспертов в важном для себя вопросе. Она рассказала, как страдает от проблемы ухода за ногтями. Не секрет, что руки – это "лицо" любой женщины, тем более у любящей себя дамы эта часть тела должна быть в полном порядке. Женщина не может справиться со своими острыми ногтевыми пластинами.

«Нормально ими руководить не могу, бывает, возьму себя за руку, чтобы занозу вытащить, а потом, на том месте оказывается большая, причем кровоточащая царапина. Сама себя раню. Подскажите, мне пожалуйста, что нужно сделать», - рассказала женщина.

В ответ ей посоветовали попробовать попилить пилкой. Этот вариант женщина отбросила, поскольку уже безуспешно его апробировала. Также ей предложили делать маникюр с гелевым покрытием. Эта процедура должна утолщать ногти, и они не будут такими тонкими и острыми.

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