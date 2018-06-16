«Сама себя раню»: Женщина не может справиться со своими острыми ногтями

Попытки вытащить занозу «руками Росомахи» становятся причиной приезда скорой.
Россиянка решилась проконсультироваться у Beauty-экспертов в важном для себя вопросе. Она рассказала, как страдает от проблемы ухода за ногтями. Не секрет, что руки – это "лицо" любой женщины, тем более у любящей себя дамы эта часть тела должна быть в полном порядке. Женщина не может справиться со своими острыми ногтевыми пластинами.
В ответ ей посоветовали попробовать попилить пилкой. Этот вариант женщина отбросила, поскольку уже безуспешно его апробировала. Также ей предложили делать маникюр с гелевым покрытием. Эта процедура должна утолщать ногти, и они не будут такими тонкими и острыми.