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Выпускники ДНР могут получить российские дипломы

Сегодня, 13:16

Донецкий Национальный медицинский университет им. Горького подал документы в Рособрнадзор РФ для прохождения аккредитации. Это даст возможность выдавать студентам дипломы российского образца по окончанию ВУЗа.

Донецкий Национальный медицинский университет им. Горького выдавал своим выпускникам дипломы о высшем образовании от ДНР, после чего молодые люди ехали в Россию, где сдавали экзамены и получали  дубликаты документов, но уже российского образца.

Чтобы упростить эту процедуру ДонНМУ подал документы в Рособрнадзор РФ, чтобы пройти аккредитацию. В случае успеха, в университете сразу будут выдаваться российские дипломы. Аккредитация будет действительна в течение шести лет.

Напомним, что на данный момент информация о государственной аккредитации недоступна на странице университета. Согласно имеющимся данным, ВУЗ находится в подчинении Министерства здравоохранения ДНР и относиться к компетенции Министерства образования и науки ДНР.

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