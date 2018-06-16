В Уфе таксист приказал клиентке терпеть его и заблокировал двери

Сегодня, 12:51

Жительница Уфы пожаловалась на некачественное обслуживание в крупной компании такси. Водитель выбил не ту сумму проезда, а потом приказал молчать и повез в непонятном направлении.

Женщина вызвала такси в час пик в районе бизнес-центра "Маяк" на бульваре Ибрагимова. Ехать она должна была до Черниковки. При посадке водитель случайно нажал кнопку «завершить заказ», в результате девушке выдало некорректную сумму к плате. Она предложила доплатить наличными и доехать до другого места. Однако водитель отказался, потребовал заново предоставить оплату и поехал дальше. На просьбу уфимки ее выпустить, водитель приказал терпеть его и заблокировал двери.

Клиентке все же удалось покинуть салон на ближайшем светофоре, где она написала жалобу в службу поддержки клиентов. Ей незамедлительно ответили, что за споры с пассажиром водитель получит выговор, а отзывы на него будут тщательно проверены. Кроме того, ей удалось добиться возвращения суммы обратно на банковскую карту.