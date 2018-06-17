Американец спас кота весом в 13 килограмм

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Бедного кота принес в приют добрый спаситель. Теперь растолстевшего кота и его будущего хозяина ждет диета.

В сети разлетелось фото кота, который явно больше, чем все обычные. И действительно, как сообщается, Чаббс (новое прозвище животного), весит 13 килограмм.

Нашел его прогуливающимся по улице в Калифорнии один из прохожих. Увидев «перекатывающийся шарик», он понял, что коту нужна помощь. В обществе защиты животных его приняли хорошо. Учитывая размер котика и то, что он не влезет ни в одну из их клеток, Чаббс разгуливает по офису.

Также сообщается, что кот – смесь персидского колор-пойнта и гималайской кошки. Он и немолодой, думают, что ему около десяти лет. Такой огромный вес, превышающий норму, возник из-за того, что животное нуждается в уходе каждый день. А такой вес не позволяет ему самому даже немного за собой ухаживать. Когда его нашли, шерсть была не в лучшем виде, все в комках. Волонтеры уже опубликовали объявление, чтобы найти хозяина.