Российские космонавты с борта МКС поздравили Терешкову с юбилеем полёта

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Сергей Прокопьев и Олег Артемьев сейчас находятся на орбите Земли на борту космической станции. Космонавты решили поздравить Терешкову с 55-летием её полёта в космос.

Сергей и Олег не забыли о позывном «Чайка», с которым она и совершила своё полёт 55 лет назад. Космонавты поздравили Валентину Владимировну, отметив, что отправившись к звёздам, как первая женщина в космосе, она сама стала яркой звездой для всех обитателей Земли. Прокопьев и Артемьев рассказали, что считают её действия подвигом, который вдохновляет других на выполнение своих мечтаний.

Космонавты поблагодарили «Чайку» за труд, который она вложила в развитие российской космонавтики. Они гордятся тем, что могут продолжать столь великое дело и отправляться в космос, и еще раз поздравили Терешкову с юбилеем. Подписчики поддержали Сергея и Олега, отметив, что для них эта дата также является знаменательной, ведь свидетельствует о заслугах не только Терешковой, но и всех других космонавтов.