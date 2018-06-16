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Девочка призналась полиции в соитии с "монстром"

Сегодня, 12:23

Ночью родители проснулись и обнаружили, что их 4-летней дочери нет в постели. Когда они вышли во двор, поняли, что их ребенка похитили..

В воскресенье ночью в Авондейле учитель музыки Умберто Зузман-Гарсиа пробрался в комнату к девочке и похитил ее из комнаты. Когда приехали полицейские, то они обнаружили мужчину и девочку на заднем дворе дома. Гарсиа раздел ребенка, сорвав с нее белье, девочка сидела у него на руках полностью голая. Полицейские арестовали насильника, а позже допросили девочку. Четырехлетняя девочка призналась в соитии с "монстром" - так она назвал своего похитителя. Мужчина взломал замок на двери, пробрался в комнату ребенка, и вынес ее на улицу. Родители проснулись из-за шума и увидели, что дочки нет в кровати, и пошли на ее поиски. Гарсии выдвинули обвинение в похищении ребенка и развращении несовершеннолетних. Мужчина был гражданином Мексики, но проживал в США.

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