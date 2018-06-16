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В Москве жильцы выбросили из окна шумного болельщика из Нигерии

Сегодня, 11:31

26-летний Толуопе Акинди в нетрезвом состоянии ночью залез на козырек подъезда в доме на улице Брусилова и начал танцевать и громко петь песни в честь ЧМ-2018. Жители Москвы не оценили стараний болельщика из Нигерии и столкнули его с высоты второго этажа.

Самые ярые болельщики начали поддерживать российскую сборную еще до начала чемпионата. Одним из них стал выходец из Нигерии Толуопе Акинди, который 13 июня «принял на грудь», вылез на козырек подъезда, который находился на уровне второго этажа, и начал танцевать под собственный аккомпанемент. По словам жильцов, началось это примерно в 23:00 и терпеть долго они не смогли. После того, как просьбы прекратить концерт или перенести его в Нигерию были проигнорированы, жильцы прибегли к кардинальным методам. Неизвестный, который проживал на втором этаже, высунул руку и выбросил нетрезвого певца вниз.
Пролетев с такой высоты, Толуопе Акинди сломал себе обе пятки и был госпитализирован. Первые матчи он смотрел под присмотром врачей в больнице.

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