«Халтура»: Варламов раскритиковал подготовку Екатеринбурга к ЧМ

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Втаптывая достижения власти в грязь, блогеру не хватило экскурсий с «танцами и плясками» для фанатов мундиаля.

В своей последней стори блогер Варламов решился прокомментировать процесс и результаты подготовки России к мундиалю. Он раскритиковал полученный результат Екатеринбурга. «Не заметил особых изменений» и назвал проделанную работу «халтурой». Блогера не все посчитали адекватным, о чем упоминали в комментариях.

К ЧМ-2018 в России подготовили десятки современных стадионов, организовали специальные фан-зоны, подготовили аэропорты к встречи футбольных фанатов, обучили волонтеров и многое другое. Почему же Варламов не увидел изменений, пока точно неизвестно, однако его все чаще называют «заказным писакой».