VistaNews.ru


«Халтура»: Варламов раскритиковал подготовку Екатеринбурга к ЧМ

Сегодня, 12:09

Втаптывая достижения власти в грязь, блогеру не хватило экскурсий с «танцами и плясками» для фанатов мундиаля.

В своей последней стори блогер Варламов решился прокомментировать процесс и результаты подготовки России к мундиалю. Он раскритиковал полученный результат Екатеринбурга. «Не заметил особых изменений» и назвал проделанную работу «халтурой». Блогера не все посчитали адекватным, о чем упоминали в комментариях.

К ЧМ-2018 в России подготовили десятки современных стадионов, организовали специальные фан-зоны, подготовили аэропорты к встречи футбольных фанатов, обучили волонтеров и многое другое. Почему же Варламов не увидел изменений, пока точно неизвестно, однако его все чаще называют «заказным писакой».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Блогер Илья Варламов раскритиковал «Белые росы» в Красноярске

Блогер Варламов назвал Приморье помойкой

В Москве задержан полицией блогер Варламов

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем