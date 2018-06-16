Социологи: День Победы – главное событие для россиян

Сегодня, 10:45

Аналитики Левада-центра провели опрос мнений граждан России на тему: «Какие события для вас стали наиболее памятными за последние четыре недели». Причем, респонденты сами могли давать свои варианты ответов о главном событии. Результаты опроса были весьма показательны и отчасти предсказуемыми.

В ходе анкетирования, которое проводилось с 24 по 30 мая, были опрошены 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. По результатам опросов выяснилось, что День Победы – самое запоминающееся событие для россиян за истекший месяц. Об этом заявили 20% опрошенных. Вторым событием, отмеченным гражданами страны, стало открытие Крымского моста. За это проголосовали 19% респондентов. Выборы президента РФ стали третьим (16%) по значимости событием.

Социологи подчеркнули, что историко-патриотические праздники для россиян гораздо важнее, чем политика, экономика, спорт, шоу-бизнес. Крайне редко опрашиваемые называли в качестве главных событий войны, катаклизмы, светские новости. И неожиданно высоким оказалось количество людей не назвавшими ни одного запомнившегося события - 23%.