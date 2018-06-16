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Из-за опасных профессий в России погибают тысячи людей в год

Сегодня, 09:33

Более тысячи работников погибли на рабочих местах в прошлом году. «Смертельной» может быть как низкооплачиваемая, так и работа с высокой заработной платой.

Более 1138 работников погибли в России в 2017 году. Эксперты составили рейтинг самых рискованных профессий, из-за которых погибают тысячи людей в год. Подчеркивается, что «смертельной» профессией может быть как высокооплачиваемая, так и низкооплачиваемая работа. Первое место, как ни странно, заняли рыбаки, которые часто тонут в воде. На сто тысяч рабочих коэффициент смертности составляет 40,3%. Зарплата у них средняя - 34 тысячи. На втором месте оказались строители, которые работают на высоких сооружениях. Зарплата составляет почти 35 тысяч, а смертность - 17,9%.

На третьем месте находятся водители. На сто тысяч смертность составляет 17,3%, но зарплата достигает 50 тысяч. Далее по списку идут лесорубы, шахтеры, моряки и фермеры с пилотами, труд которых ценится довольно дорого 360 тысяч рублей. Самым неожиданным пунктом в списке оказались мусорщики, коэффициент смертности работников этой отрасли составляет 8,4%.

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