В Перми скорая помощь не успела на вызов, из-за чего пациент скончался

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Несколько человек вызывали скорую помощь, но, несмотря на это, она прибыла только через полчаса. При этом на вопросы об опоздании медицинские работники стали отвечать оскорблениями и руганью.

В социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп была опубликована запись, в которой жительница Перми рассказала о том, что она и другие люди несколько раз вызывала скорую помощь. Однако медицинские работники не торопились и появились только через полчаса. Скорую помощь вызывали для парня, который скончался пока к нему приехали. Когда медиков спросили о том, почему они так долго добирались, они ответили руганью с использованием нецензурной лексики.

В комментариях к публикации пользователи Сети возмутились, насколько халатными оказались работники скорой помощи. Некоторые начали рассказывать схожие истории, с которыми она сталкивались в своей жизни. Женщина рассказала, что из-за ожидания заказа в кафе скорая помощь около 40 минут ехала к пациенту с сердечным приступом. Кто-то рассказал, что к парню с травмой позвоночника медики и вовсе не торопились, и прибыли только два часа спустя.