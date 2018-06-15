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Действующий тяжёлый истребитель из Липецка передан студентам МЭИ

Сегодня, 21:50

Если хочешь мира – готовься к войне. Если не хочешь кормить чужую армию – корми свою. Похоже, Россия старается следовать этим правилам.

Сейчас тяжёлый истребитель из состава боевой части, расположенной в районе Липецка, передан для того, чтобы на нём обучались студенты военной кафедры МЭИ.

Это значит, что обучение продолжится не на тренажёрах, а на реальном истребителе, тяжёлом и действующем.

Количество желающих испробовать новый истребитель из Липецка уже «зашкаливает»». Лётчики хотят на нём «попробовать небо».

Главная часть предложения состоит в том, что парни «хотят». Вторая часть – они ещё и могут исполнить это своё желание. К их услугам тяжёлый истребитель из Липецка. Не манекен, а реальный боевой аппарат с очень серьёзными возможностями.

Ранее он использовался «Русскими витязями». Далее говорить о его возможностях или техническом состоянии, наверное, не стоит.

Весь мир постепенно убеждается, в России летают не корыта. Кто хочет посоревноваться – милости просят. Есть и классные лётчики, и подрастающая им замена.

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