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Эксперты из США назвали, что для школьников опаснее секса и наркотиков

Сегодня, 19:15

По словам Джонатана Мермина из Центра по контролю и профилактике заболеваний США, современные школьники лучше следят за своим здоровьем. Однако есть то, что контролировать не получается, и это очень сильно давит на подростков.

Речь идёт о депрессии. Всего 10 % девочек и около 4 % мальчиков из числа опрошенных пожаловались на то, что их заставляли заниматься сексом. Снизилось и количество школьников, имеющих венерические заболевания – их стало меньше примерно на 15 %, по сравнению с тем, как было в 2007 году. Число тех, кто употреблял наркотические вещества, понизилось с 22,6 % до 14 %.

Что касается депрессии, то от неё, по данным американских экспертов, страдает больше трети школьников из США. Они чувствуют безысходность и не понимание, для чего стараться. Специалисты отмечают, что особую роль в этом играют интернет-медиа, повышающие опасность депрессии.

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