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Анна Кикина провела репортаж во время свободного падения

Сегодня, 18:42

Космонавт-испытатель Анна Кикина находилась на парашютной подготовке специально для космонавтов РОСКОСМОСА в Мензелинске. Свой прыжок с борта самолета женщина сняла на камеру и выставила в социальных сетях.

Анна Кикина является одной из наиболее известных российских женщин-космонавтов. Кроме того, она нередко радует подписчиков уникальными материалами, например, репортажами во время свободного полета. Такая тренировка была проведена в рамках СППК.
В начале видео Анна Кикина сообщает, что готовится к выполнению прыжка №19 с высоты 4 тысячи метров. Прыжок был выполнен в составе третьей группы, вслед за инструктором. Целью прыжка было выбрать правильный вариант приземления, а также показать навыки владения парашютом. Кикина акцентировала внимание на погодных условиях – ветер 4 м/с и влажная трава.
Далее можно наблюдать сам прыжок – космонавт подымается на необходимую высоту, потом вместе с остальными прыгает. Полет, раскрытие парашюта и приземление прошло успешно. Пользователи Сети восхитились тому, с каким бесстрашием женщины выпрыгнула из самолета, как спокойно себя вела во время свободного падения и профессионализму во время выполнения задания.

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