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Российские животные активно предсказывают результаты ЧМ-2018

Сегодня, 18:56

Представители зоопарков по всей РФ рассказали про своих оракулов. Среди них можно встретить оленя, енота, кролика и даже бегемотов.

В Санкт-Петербурге, к примеру, результаты ЧМ-2018 предсказывает белый глухой кот по имени Ахилл из Эрмитажа. Оракулом он «работает» уже далеко не первый год. Впервые свою роль он начал выполнять ещё в 2017 году на Кубке конфедераций. Тогда кота даже наградили формой национальной российской сборной.

Активно предсказывает результаты и сочинская выдра Гарик из местного аквариума. Животному бросают мячи с рисунками флагами стран, и оно выбирает победителя.

В Иркутске оракулом стал енот Нафаня. Перед ним ставят две миски с фруктами и наклейками флага определённой страны. Работать Нафаня начал ещё в 2015 году.

В нижегородском зоопарке результаты предсказывает тапир, в калининградском – бегемоты, в барнаульском – волчонок, а в химкинском – олень. В общем российские животные активно предсказывают итоги матчей по всей стране, указанный список, далеко не окончательный.

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