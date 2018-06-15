Россия стала четвёртой в антирейтинге лучших стран для вегетарианцев

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Специалисты британского ресурса The Eco составили списки лучших и худших стран для сторонников вегетарианской еды. Россия оказалась на четвёртом месте именно в антирейтинге.

Государства ранжировали, учитывая, в каком количестве там вегетарианские рестораны, сколько ежегодно потребляется мяса и какая его стоимость. Лидером по всем параметрам стала Швейцария. Всё дело в открытии в этой стране первого вегетарианского ресторана – Hiltl. Он работает ещё с 1898 года. Также здесь самая высокая, по европейским меркам, цена на мясные продукты – больше 2 тысяч рублей за килограмм. Из-за этого меньше людей могут его купить, а потому и постепенно прекращают употреблять в пищу. Второе место рейтинга лучших оказалось у Финляндии, третье – у Норвегии, а четвёртое – у Швеции.

На вершине антирейтинга Португалия – вегетарианские рестораны далеко не в таком почёте, как в Швейцарии, а по цене на мясо государство оказалось пятнадцатым. Второе место здесь у Дании, а третье – у Литвы. Россию, занявшую четвёртую позицию, «обогнали», в частности, Греция и Хорватия. Лучшей из числа худших же стала Польша.