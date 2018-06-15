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В Алагире пройдет мастер-класс по изготовлению шоколада для неблагополучных детей

Сегодня, 17:14

Мастер по изготовлению шоколада решила сделать детям приятное. Она покажет, как работать с любой сладостью детей и что можно из нее вылепить.

Марина Тавасиева на протяжении нескольких лет проводит бесплатные курсы для деток с интерната «Забота» и для ребят из неблагополучных семей. В этот раз, сегодня, 15 июня, она проведет свой урок в Алагире, благодаря местному территориальному центру социальной помощи семье и детям. Участников будет 15 и они узнают об истории, интересных фактах, технологиях приготовления связанных с шоколадом. Марина будет обучать их технике изготовления фигурок, после чего дети попробуют свое творение.

Марина Тавасиева действительно является профессионалом своего дела. У нее есть собственная марка шоколада «LӔVAR», который создает на заказ. Поэтому детям есть чему поучиться у нее, узнав для себя много новой интересной информации.

К слову, активистка вскоре будет участвовать в форуме, после которого, если победа достанется ей, она сможет и в дальнейшем проводить подобные мероприятия.

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