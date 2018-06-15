"Не к добру": Тина Канделаки ворвалась в раздевалку к полуголым футболистам

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После впечатляющей победы сборной России по футболу над командой Саудовской Аравии, Тина Канделаки отправилась в раздевалку к футболистам. Её не смутило ни большое количество обнаженных усталых мужчин, ни плохая примета, связанная с подобными визитами.

На своей странице в соцсети телезвезда опубликовала короткое видео о посещении святая святых сборной. Канделаки поздравила команду с победой, отметив, что все критики, не верившие в сборную России, теперь посрамлены. В ролике видно, что явление руководителя спортивного канала было встречено без ажиотажа. Игроки сборной спокойно переодевались, не обращая внимания на Тину.

Подписчики привычно злословили в адрес команды, утверждая, что побеждена далеко не самая сильная сборная. Многие стыдили Канделаки за то, что «ворвалась к полуголым мужикам», «хорошо, хоть в душевую не зашла». Но кое-кто упомянул о плохой примете: женщина и на корабле, и в раздевалке сборной – не к добру.