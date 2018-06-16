Сегодня, 04:45

Жители города собрали людей для проведения флешмоба. В нем приняли участие более двухсот граждан.

На Кремлевской площади Вологды появилась «живая» надпись «80 лет Я донор». Создать подобное удалось благодаря массовому сбору более двухсот жителей города в рамках акции «Следуй за мной!#Я ответственный донор». Отметим, что уже около восьмидесяти лет множество жителей области являются донорами крови, спасая жизни людей. Среди них даже учащиеся школ, а также студенты вузов.

В связи с таким значимым событием на областном пункте сдачи крови 29 жителей области получили звание «Почетный донор России». Им были вручены нагрудные знаки.

Отметим, в Питере в честь всемирного Дня донора было сдано около тридцати семи литров крови. Всего в пункт сдачи крови пришли около ста человек, 80% из которых стали донорами крови.