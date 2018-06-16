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На набережной Новороссийска танцевала голая девушка

Сегодня, 05:15

Жители Новороссийска наблюдали необычное действо, которое обсуждается в социальных сетях. Предполагается, что прямо на новорроссийской набережной девушка дала старт необычному флешмобу, который распространится на всю территорию России.

  Сегодня, 15 июня жители Новороссийска, которые прогуливались по городской набережной, стали свидетелями довольно странного инцидента, который вызвал большой ажиотаж в социальных сетях. Сообщается, что возле памятника «Катер» танцевала голая девушка, после окончания танца она оделась и ушла в неизвестном направлении.

 Очевидцы и пользователи сети возмущены таким событием, ведь ее танец больше напоминал откровенный стриптиз.  Часть пользователей предположили, что отчаянная жительница города проиграла такое желание в какую то игру или проспорила, ведь адекватный человек не может голышом танцевать на улице не обращая внимание на прохожих.

Напомним, что ранее в различных регионах России наблюдались голые пешеходы, которые прогуливались по улицам и заходили в магазины за покупками. А пользователи сообщили, что подобный случай был 6 июня на сочинской набережной, где обнаженная девушка танцевала в 02:00 ночи. Многие предположили, что это новый флешмоб, который какое-то время будет повторяться.

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