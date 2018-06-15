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«Компромат Men’s Health»: В Сети обсуждают обнаженную Меган Маркл

Сегодня, 14:55

Фото и видео привлекли внимание миллионов людей во всем мире, поскольку теперь голую сексуальную актрису никто не увидит в ближайшее время. Раритетные снимки Меган запустили флешмоб, в котором «сливают» необычные кадры с участием супруги принца Гарри.

Сегодня мужской журнал Men’s Health обнародовал видео со съемок актрисы в 2013 году. В кадре Меган соблазнительно жарит гамбургеры в коротеньких шортах и рубашке, а в конце ролика появляется табличка с надписью: «Гриль никогда еще не выглядел так горячо». Некоторые западные СМИ публикуют рейтинги с фото актрисы.

 Также не скрывают и откровенных снимков Меган с мужчинами в откровенных позах.

В просматриваемые публикации попали снимки Маркл с пляжа, где она загорала без купальника. Поклонники Меган разочарованы, что увидели компромат от Men’s Health. В Сети обсуждают обнаженную Меган Маркл, а мнение людей разделились. Нашлись те, кто осудил легкомыслие герцогини.

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