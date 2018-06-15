В Ростове памятник архитектуры закрыли баннером

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Городские власти Ростова решили скрыть неотреставрированное здание за баннером, дабы не шокировать гостей Чемпионата мира по футболу. Оказалось, что строение причислено к памятникам архитектуры, а такие действия оказались не одобрены специалистами министерства культуры РФ.

В Ростове-на-Дону не успели отреставрировать гостиницу «Московскую», которая является памятником архитектуры. Известно, что данное здание построено еще в 19 веке вместе с мэрией и домом известного ростовского купца Генч-Оглуева составляет единый ансамбль, который называют – «померанцевый треугольник». Архитектором этих сооружений является Александр померанцев, который построил в Москве ГУМ. Данный треугольник жители Ростова считают сердцем города.

Известно, что готовясь к ЧМ-2018 городские власти постарались привести в порядок максимальное количество обветшавших зданий, в число которых почему то не вошла гостиница «Московская» и памятник архитектуры просто закрыли баннером.

Руководитель общества по охране памятников в городе Александр Кожин сообщил, что такая ситуация возникла из-за права собственности на данное здание. Оказалось, что оно принадлежит частному лицу, что делает невозможным его ремонт за счет городского и государственного бюджета.

Такая же ситуация произошла и со знаменитым домом Врангеля. После того, как РПЦ продал помещение в руки частного лица, ремонт его так и не начался. Соседнее двухэтажное здание удалось привести в порядок, а вот родовое поместье барона нет - его закрыли баннером.