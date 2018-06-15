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Ургант открыл тайну победы России в матче против Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Сегодня, 15:07

ЧМ-2018 порадовал российскую сборную хорошим началом, о чём и было поздравление в Сети от телеведущего Ивана Урганта.

Иван Ургант показал GIF-картинку, где изображены усы тренера сборной России Станислава Черчесова. После их показа появляются слова «Усы надежды». Так Ургант напомнил, что сборной удалось победить в своём первом матче, причём с очень хорошим результатов 5 голов, когда Саудовской Аравии вообще не удалось ничего забить.

Фанаты порадовались вместе с телеведущим, посчитав, что всё дело в волшебных «усах надежды». Стоит отметить, что когда сам флешмоб был запущен, к нему относились достаточно скептически. Интернет-пользователи отмечали, что помочь может что угодно, но не публикация в сети с изображением усов.

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