Сегодня, 14:50

Над реконструкцией в Брайтоне, в месте рекреационного ритейлера Cotswold Outdoor работал Расс Дэвис, который приметил записку с интересным денежным знаком. Необычные банкноты голубоватого цвета были выпущены Банком Англии в качестве чрезвычайной валюты во время Второй Мировой Войны.

Согласно BBC News, Дэвис знал, что деньги были старыми, основываясь на количестве полов, которые он удалил.

«Все заметки были склеены, не могли их разделить, и они были запечены в грязи. Некоторые из них были действительно плохими, когда мы не могли увидеть водяные знаки, которые проходят через заметки», - говорил Дэвис BBC.

После мужчина обнаружил десятки купюр, которые утаил портной Черчилля.

Таким образом $2 млн под полом смог сберечь во времена Второй Мировой Войны мужчина. Cnn'S Lauren Said-Moorhouse сообщает, что деньги будут удерживаться полицией Сассекса для «безопасного хранения», поскольку следователи работают над идентификацией своего законного владельца. Учитывая, что в 1936-1973 годах в отеле размещался магазин платьев Bradleys, главным кандидатом является Говард Брэдли, последний живой наследник лондонского бизнеса Фурье и кутюрье. Сегодня все, что осталось от Bradleys, - это специализированные химчистки, которыми управляет Брэдли в Милтон-Кинсе. Местный The Argus отмечает, что во время расцвета компании ее клиентами были королевская семья, Уинстон и Клементина Черчилль, а также Бриджит Бардо.

По словам Саида-Мурхауса CNN, родственники Брэдли никогда не упоминали о запасе наличных денег в военное время, но он понимает, почему деньги могли быть скрыты. Семья Брэдли принимала непосредственное участие в военных действиях: отец Брэдли, Эрик, был зачислен в Британские Королевские ВВС на свой 18-й день рождения и участвовал в североафриканской кампании, в то время как его дядя Виктор служил пилотом. Вернувшись на родину, лондонская семья Брэдли была поражена летающей бомбой «doodlebug».

Непонятно, почему никто не забрал спрятанные деньги после окончания войны. Тем не менее, сильно поврежденные банкноты стоят больше, чем история. Хотя валюта с тех пор была удалена из обращения, по-видимому, здоровенная стопка векселей все еще можно обменять в банке Англии на полную рыночную стоимость.