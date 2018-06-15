По Петербургу разгуливала бородатая агама

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Одна из жительниц Петербурга нашла на улице экзотическую рептилию. В Приморском районе города по улице Вербной бородатая агама разгуливала совершенно одна.

В северных широтах такие животные могут жить только в закрытых помещениях. Хорошо, что летнее солнышко пригревало ящерицу. Женщина, которая забрала агаму к себе, опубликовала ее фотографию в разделе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга». Свою «потерю» увидели хозяева пресмыкающегося и забрали к себе.

Родина ящерицы с головой дракона - Австралия. В наши дни бородатые агамы стали очень популярны в качестве домашних питомцев. У них покладистый спокойный характер, размеры небольшие и содержать дома ее легко. Забавно наблюдать, как в неволе они едят сверчков и тараканов.