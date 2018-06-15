Волгоградец поделился со всеми своей победой над пауком

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Местный житель похвастался всему миру через социальные сети своей победой над пауком. Он выложил фото, где насекомое уже было бездыханным.

Алексей, а именно так зовут «победителя» из Волгограда, увидел у себя дома огромного паука и тут же расправился с ним. Пользователи позже в комментариях узнали паучка, это был фаланга.

Однако, сильно опасным его назвать нельзя. У них нет яда, но очень сильные челюсти. Поэтому укус будет очень болезненным. Единственную опасность, которою они могут принести человеку – через укус передать остатки еды. Они вскоре начнут разлагаться и если правильно не обработать место раны, то может дойти даже до заражения крови.

Своим фото волгоградец поприветствовал лето и показал, какие насекомые водятся в Советском районе их города. Также многим было жалко насекомое, поэтому некоторые осудили Алексея за его «жестокость»