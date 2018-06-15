Ученый-археолог Василий Любин скончался в Петербурге на 101-м году жизни

Сегодня, 12:14

В городе Санкт-Петербург умер старейший археолог России и мира Василий Любин, доктор исторических наук, ученый с мировым именем.

Его научными интересами были ранний и средний палеолит Кавказа и Юга России, ранее заселение Евразии. Более 60 лет ученый бывал в командировках, неустанно трудился. С удовольствием отдавал свои знания и опыт своим ученикам. Сегодня учёный-археолог скончался на 101-м году жизни.

Василий Любин был участником Великой Отечественной войны от ее начала и до конца. Домой вернулся в 1946 году в звании капитана артиллерии и с двумя орденами Красной Звезды.

С 1954 года и до наших дней он работал в институте истории материальной культуры РАН, что на Дворцовой набережной. Собрал тысячи уникальных экспонатов, которые хранятся в Эрмитаже. Последний раз в экспедиции Василий Любин был два года назад. Ему было 98 лет! Он был уверен, что несмотря на возраст впереди много открытий и находок. Интересно, что одним из секретов долголетия и работоспособности ученый назвал свою любовь к овсяной каше.

В январе этого года знаменитому петербуржцу исполнилось 100 лет. О смерти ученого стало известно от его дочери. Друзья и коллеги пишут об этом в социальных сетях. Василий Прокофьевич находился на плановом лечении в Клинической больнице РАН на улице Мориса Тореза в Петербурге. 14 июля его должны были выписать домой, а накануне ночью во сне у него остановилось сердце.