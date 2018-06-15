Мэр Новосибирска стал самым популярным в регионе из-за «кокаинового» скандала

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Специалисты «Медиалогия» составили рейтинг цитируемости мэров городов Сибири. Первое место занял Анатолий Локоть, который руководит Новосибирском.

В компании «Медиалогия» провели анализ популярности руководителей городов Сибирского федерального округа за май текущего года. После анализа индекса цитируемости первое место досталось мэру Новосибирска Анатолию Локтю, который получил индекс 18681. Напомним, что он смог сохранить первенство, ведь в апреле 2018 года он тоже был первым. Предполагается, что его особая популярность обоснована крупным «кокаиновым» скандалом.

Следом за Локтем расположился руководитель Красноярска Сергей Еремин, который улучшил свои показатели и поднялся с четвертой строчки рейтинга. На третьем месте рейтинга расположилась Оксана Фадина, которая является главой Омска.

Как известно, МедиаИндекс является показателем, который отражает качество присутствия какой-либо персоны или организации в информационном пространстве. Уровень данного показателя зависит от частоты цитируемости в СМИ. Рассчитать его можно при помощи суммы индексов изучаемого объекта в каждом отдельном сообщении.

Специалисты «Медиалогия» сообщили, что оценивали уровень цитируемости действующих глав городов Сибирского региона, который включает в себя 45 тысяч источников – радио, газеты, телевидение и другие.