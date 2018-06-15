Специалисты: В Иркутской области медицинские работники одни из самых востребованных

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7% всех вакансий в областном центре относятся именно к медицинской области. Как оказалось, регион нуждается в неврологах, офтальмологах, анестезиологах, гинекологах и диетологах.

Специалисты из сайта по поиску работы HeadHunter ко Дню медицинского работника решили провести исследование. Оказалось, что в Иркутске и Иркутской области медицинские работники одни из самых востребованных. В 2018 году, как и в прошедшем году, они входят в ТОП-10 самых нужных сотрудников. Только в Иркутске 7% всех вакансий относится именно к медицинской сфере. При этом, количество предложений выросло на 130%, хотя конкуренция почти не изменилась – около 1,6 резюме.

На первом месте по необходимости стоят врачи-неврологи, офтальмологи, гинекологи, стоматологи, кардиологи, анестезиологи и диетологи. Затем идут младший медперсонал, а на третье место попали специалисты по продажам.

В сфере «Медицина» в сервисе 67% людей ищут работу в продажах, и только 18% граждан ищут работу врача.

Кроме того, как оказалось, в детстве каждый десятый житель Иркутской области хотел стать врачом, и только у 9% эта мечта сбылась. Ещё 5% хотели стать ветеринарами.

Что касается зарплат, то иркутские врачи хотят зарабатывать по 50 тысяч рублей в месяц, но им предлагают в среднем 40 тысяч рублей. Младшие медработники претендуют на 25 тысяч рублей. Их требования работодателями полностью удовлетворяются.