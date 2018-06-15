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Лена Миро рассказала, как не быть "селом"

Сегодня, 11:16

Журналистка дала несколько искренних советов по поводу внешности некоторых россиянок, которых призвала не обижаться на правду.

Миро пишет, что некоторые девушки любят надеть сразу все самое лучшее, что есть у них в гардеробе. По словам Елены, такой внешний вид похож на «селянку из Пензы». Журналистка рассказала три главных правила, которые позволят девушке не выглядеть как из села. Первое правило, которому, по мнению Миро, должны придерживаться все россиянки это шопинг в Интернете. «Если вы не бездельница, то времени чтобы ходить по магазинам у вас тоже нет. Или вы Ксения Бородина, которая ходит в ЦУМ как на работу», - пишет Миро. Сейчас многие девушки предпочитают онлайн-шоппинг из-за низкой стоимости одежды и экономии времени.

Второе правило, которым должны руководствоваться все модницы, не желающие казаться «селом» - масс-маркет. «Да, кто-то сейчас придет в шок от того, что я Вам не Гуччи предложила, но масс-маркет это совершенно нормально!», - говорит журналистка. Сейчас многие бренды ставят высокий ценник только из-за популярности, а качественную одежду можно найти и в обычных магазинах.

- Отсюда исходит третье, главное правило -не экономьте на себе. Лучше купить раз в месяц одну качественную вещь, чем каждую неделю покупать всякую синтетику. Тоже самое могу сказать и про стоимость вещей в торговых центрах, которые завышают ценник в три раза, -заключила Миро.

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