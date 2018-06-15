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Китай отправил в Москву для ЧМ 2,5 тонны раков

Сегодня, 10:31

Интересно, что такое решение стало некой шуткой. Дело в том, что в национальная китайская сборная в финальную часть ЧМ-2018 так и не пробилась. Поэтому появилась шутка с этими водными обитателями и спортсменами.

«Китайские речные раки спешат на помощь Чемпионату мира» - так пользователи интернета называют эту необычную поставку. Грузовой поезд страна отправила в Москву ещё 31 мая. Всего в нём находится 2,5 тонны раков, или же 10 тысяч особей. В пункт назначения груз прибудет уже совсем скоро. Там раков отправят по ресторанам и в различные магазины.

В Китае по этому поводу появилось множество шуток. Один известный телеведущий отметил, что на ЧМ-2018 едут все, кроме национальной сборной Китая. После этого, высказывание быстро стало мемом.

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