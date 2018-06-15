Детские лагеря в России оценят по качеству услуг

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Это связано с тем, что некоторые организации недобросовестно наживаются на покупателях, предлагая путевку с завышенной стоимостью, несмотря на низкое качество предоставляемых услуг.

Андрей Кутепов, председатель комитета по деятельности парламента России, сообщил, что детские организации выставляют на аукцион путевки по низкой стоимости, а когда их скупают посредники, то цены на пребывание в детских лагерях возрастают вдвое. Кутепов предложил правительству России создать определенные критерии, по которым будут оценивать качество предоставляемых услуг. При таком конкурсном отборе организациям будет не выгодно перепродавать путевки. Для того, чтобы этот проект вступил в силу, правительство создаст специальные отряды МЧС, которые проверят безопасность всех лагерей на территории России. После этого будет составлен рейтинговый список лучших мест детского отдыха.