Жители Пензы по акции от «Ростелекома» смогут сделать свои квартиры «умными»

Сегодня, 09:20

Такое мероприятие ведомство организовало в честь Дня России и 355-летия Пензы. В городе возле сквера имени «Белинского» установили несколько тематических зон, где люди смогут узнать о системе «Умного дома». Кроме того, был организован конкурс и розыгрыш всей системы.

В демонстрационной зоне специалисты от «Ростелекома» рассказали, как жители Пензы смогут сделать свои квартиры и дома «умными. Речь идёт о системе «Умный дом. Безопасность». Она способна защитить жильё от воров, а также контролировать удалённо всё, что в ней происходит. В комплекте есть датчики движения, открытия дверей и окон, а также датчики, изучающие задымление или утечку газа. Если что-то из этого произойдёт, то на смартфон владельца сразу же придёт электронное письмо, или СМС-оповещение, или же Push-уведомление. Управление системой стандартное – с помощью программы.

На празднике «Ростелеком» дал возможность получить систему «Умный дом» по акции. Участникам было дано задание – построить мини дом, а затем определить, где нужно установить датчики.

В итоге одна из семей Пензы стала победителем. Глава семейства поблагодарил ведомство за возможность участия, отметив, что он теперь всегда будет знать, как обстоят дела в его квартире.