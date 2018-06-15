Школьник из Череповца построил в деревне железную дорогу

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17-летний мальчик разместил проект по всему участку деда. За свою работу Данил стал победителем всероссийской школьной олимпиады, а сейчас занимается доработкой своих поездов. В своей комнате подросток разместил настоящую мастерскую по сбору вагонов и поездов з деревянного бруса, рельсы из алюминиевой проволоки, а также по спайке контактной сети.

Школьник из Череповца рассказывает, что в своём недавно решил изменить локомотивную трансмиссию, сделав коробку передач магнитом. Таким образом парень достиг лучших эксплуатационных характеристик, по сравнению с обычными передачами.

Железную дорогу парень построил у дедушки в деревне на его участке. Каждую модель Данил отвозит именно туда. Общая протяжённость путей уже составила 25 метров.

Подросток признаётся, что неподалёку от его места жительства происходит сцепка локомотива. Ему как-то удалось заметить этот процесс, и с того времени наблюдать за ним парню очень нравится. Для этого он старается часто выходить на станциях.

Стоит отметить, что директор череповецкого локомотивного депо недавно увидел модель железной дороги школьника. Теперь чиновник собирается отправить парня в Санкт-Петербург, чтобы он обучался в университете на конструктора подвижного состава. После обучения директор обещает взять Данила на работу.