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Хирург-стоматолог стал врачом года в Новосибирской области

Сегодня, 08:52

Опыт и профессионализм помогли реализоваться Михаилу Колыбелкину на первом рабочем месте. После он возглавил городскую детскую больницу, и 25 лет успешно руководит на должности завотделения. Работа с детьми всегда трудна и опасна, но Колыбелкин не испугался этого, за что ему благодарны сотни родителей прооперированных деток.

В Новосибирской области определили победителя конкурса профессиональных навыков и мастерства. Хирург-стоматолог Михаил Колыбелкин стал врачом 2018 года. Областной конкурс «Врач года-2018» проходил в три этапа. Победителя высоко оценили не только коллеги, но и пациенты.

Люди не смогли промолчать и рассказали о великой душе хирурга, оперировавшего детей на протяжении многих лет. В городской детской больнице скорой помощи Михаил Колыбелкин работает с 1987 г. 25 лет занимает должность заведующего отделения челюстно-лицевой хирургии.

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