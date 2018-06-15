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"Мясорубка с гробами": В Петербурге открыли парк развлечений

Сегодня, 07:58

В Калининском районе открылся Муринский парк. Подчеркивается, что открытие парка состоялось раньше положенного срока.

В Муринском парке построили сад и первую в России лыжероллерную трассу в городе. Местные жители уже успели попробовать новый парк, назвав его «Мясорубка с гробами». Ежедневно там страдают дети и взрослые, получая травмы разной тяжести. Сообщается, что парк возвели на месте бывшего пустыря. Место облагородили, посадив цветы и деревья. Самой главной «изюминкой» парка в Петербурге стала 4-километровая дорога для лыжников и роллеров. Горку сделали со множеством опасных поворотов и высоких горок. Работы по благоустройству парка начались в сентябре 2017 года, но строители решили поторопиться, и сдать Муринский парк раньше положенного срока ко дню рождения Санкт-Петербурга.

Жители, успевшие испытать на себе прелести «Мясорубки с гробами» рассказали, что парк совершенно не готов к работе. На трассе нет ограничителей, поэтому, с нее легко можно вылететь в кусты или пруд. Со времен открытия парка, жители уже успели стать свидетелями травм. В один день на «место развлечений» приезжает сразу по несколько скорых. Жители заключили, что если кому-то не дорога жизнь, то они могут смело воспользоваться «Мясорубкой с гробами».

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