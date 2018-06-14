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По Москве ездит медведь и играет на трубе

Сегодня, 21:03

Сразу после матча на улицах столицы установилась победная атмосфера радости и счастья, ведь страна одержала победу в матче.

 Радоваться заставили даже медведя, который сейчас тоже ездит по улице с трубой в лапах, и отчаянно в неё дудит. От такого зрелища не остался равнодушный ни один болельщик, проходящий мимо. Все сразу бегут фотографироваться с невероятно атмосферным мишкой, который также разделяет победу героев-футболистов.

Напомним, что сегодня, 14 июня, открылся Чемпионат мира-2018 по футболу. В честь такого праздника выступают Робби Уильямс и Аида Гарифуллина в Москве. В то же время медведь ездит по улицам в винтажном кабриолете. Москвичи торопятся выкладывать фото и видео с животным в социальные сети. Буря радости в городе не утихнет еще долго.

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