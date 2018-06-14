Олег Дерипаска настаивает на том, что его лицей все же будет открыт уже к осени

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Вопреки скептицизму местных жителей, бизнесмен Олег Дерипаска продолжает привносить благо в город Усть-Лабинск. Очередным проектом стал лицей для одаренной молодёжи, который вот-вот должен быть достроен.

С начала октября прошлого года в городе Усть-Лабинск жители ожидают открытие современного лицея, в котором могли бы обучатся мотивированные и одаренные дети. Однако с тех пор было выполнено не больше половины всех строительных работ, и жители стали сомневаться, будет ли проект доделан вообще. А когда стало известно о том, что бригады уже несколько раз сменились, а стройка и вовсе может быть заморожена, многие разочаровались в цели бизнесмена. Для некоторых ситуация превратилась в попытку «пропиариться», другие не верят, что лицей будет «социальным».

Сам Дерипаска обещает свободный доступ на учебу всем талантам и прилежным ученикам, но горожанам кажется, что все места уже заняты детьми «мажоров», а «простые смертные» туда не попадут.

Несмотря на всю критику, Олег Дерипаска продолжает делать в социальных сетях воодушевленные публикации, в которых обещает открыть лицей уже к осени.