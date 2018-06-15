Госдума начнет изучать пенсионный возраст

Сегодня, 16:34

Законопроект о повышении пенсионного возраста может быть передан на рассмотрение Госдумы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

В ходе «торгов» между финансово-экономическим блоком правительства и представителями социального блока, в лице Татьяны Голиковой, недавно назначенной должность вице-премьера по социальным вопросам, на площадке нижней палаты планируется обсудить ряд уступок. Как стало известно, правительство предложит проводить реформу по сценарию Минфина, то есть, добавляя по одному году в год, начиная с 2019 года. В связи с этим, ожидается, что депутатами будет решено пересмотреть темпы повышения пенсионного возраста.

Хотя по законопроекту все еще остается много открытых вопросов, социальному блоку и Татьяне Голиковой удалось защитить от реформы досрочников. Пересмотр возраста выхода на пенсию для этой категории граждан планируется осуществить в рамках второго этапа реформы.

Обсуждается и «более длительный переходный период», утверждает федеральный чиновник. На этом настаивает социальный вице-премьер Татьяна Голикова, говорит другой чиновник. Чтобы не вызвать напряжения в обществе, в первые 4–6 лет реформы повышать возраст нужно на три месяца в год, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Пока на этапе обсуждения находится вопрос возможности расширения льгот для женщин, в том числе многодетных матерей, и проблема определения порядка выплаты льготных пенсий учителям и врачам.