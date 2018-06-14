«Дом-урод»: Саратовцы рассказали, как ремонтируют старинную усадьбу-достопримечательность

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Местные жители в социальных сетях рассказали, как деревянные окна 1830-х годов заменили на пластиковые, сломав при этом арочные своды. Из-за этого памятник культурного наследия потерял свой исторический вид.

В сообщениях в соцсетях саратовцы рассказали, что речь идёт об усадьбе Сафронова на улице Чернышевского. Один из горожан решил обратиться с письменным запросом в местное управление по охране культурных объектов, однако ответа придётся ждать долго – около месяца.

Однако с такими темпами, как старинную усадьбу-достопримечательность ремонтируют, может быть уже поздно. Люди считают, что постройка превратиться в «дом-урод».

Житель Саратова Николай написал, что жителей старинного дома не осуждает, ведь когда им холодно, вряд ли кто-то думает об эстетике, а вот в окнах 1830-х годов наверняка есть не одна трещина. Местный краевед Денис уточнил, что дом стоял со своим историческим видом больше 150 лет. Если сравнить фото усадьбы 20-х веков и современный внешний вид, становится понятно, что уничтожение происходит именно сейчас, в последние 20 лет.

Стоит отметить, что усадьбу построил Александр Брюллов, который был архитектором Мраморного дворца, Михайловского театра, Лютеранской церкви Петра и Павла, а также множества других знаменитых зданий.

Первыv владельцем дома был прокурор губернии и помещик В. Максимов. Стоит отметить, что в этом особняке в 1868 году подписали документы о постройке железной дороги к Саратову.