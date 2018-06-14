Воркутинец сфотографировал ондатру посреди города

Сегодня, 18:47

Житель Воркуты увидел посреди города ондатру. Он сфотографировал животное и выложил в соцсети.

Рыжий зверек сидел, забившись в угол здания детской больницы. Воркутинцы, обсуждая снимки, считают, что животное оказалось в городе в поисках пропитания. Долгая зима и холодное лето этого года заставляют многих животных быть ближе к человеку. Рядом с людьми им легче найти еду. «Хоть какая-то живность у нас ещё осталась!» - радуется народ.

Особенно частыми гостями у людей в Коми стали в этом году медведи. Совсем недавно, в городе Печоры, на улицах появился медведь. Он очень напугал прохожих. Выгнать его из города удалось только с помощью машин ДПС.