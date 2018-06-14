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В Сети появилось доказательство, что Терёшин мог накачать руки синтолом из-за безответной любви

Сегодня, 18:43

В сети всплыло видео, на котором ещё будучи школьником Кирилл Терёшин признается в симпатии некой Марине. Из контекста понятно, что именно безответная любовь побудила парня начать вкалывать в руки синтол, что сейчас может привести к его гибели.

В видео Кирил говорит следующее: «Мариш, я очень сильно тебя люблю, я не хочу тебя терять, я нормальный мужик. У меня есть все потребности. Не волнуйся, я люблю тебя очень сильно и никому не отдам. Ты, безусловно, мне травишься. Твой Кирилл».

Видео было снято ещё задолго до того, как Терёшин накачал руки синтолом и приобрёл дурную славу фрика в Сети. Не исключено, что безответная любовь и желание стать лучше в глазах девушки побудила парня пойти по лёгкому пути и начать вкалывать инъекции синтола в руки.

Напомним, что сейчас Кирилл Терёшин состоит в отношениях.  

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