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Учительница-модель просит не показывать ее фотографии в купальнике в центре Омска

Сегодня, 18:10

Из-за скандальных снимков Виктория лишилась работы в школе. И теперь дурная слава мешает ей заниматься любимым делом - педагогикой.

26-летняя учительница-модель из Омска Виктория Попова просит не использовать ее фото для рекламной компании. Как стало известно, опубликованные в Сети фотографии учительницы в купальнике должны были стать частью рекламной кампании в Омске.

Екатерина Бредова, хозяйка рекламного агентства, считает фотографии одной из лучших своих работ и формально имеет полное право их использовать для видеоэкрана в центре Омска. Однако, учительница-фотомодель просит не показывать ее фото, взывая к человечности Екатерины.

Дело в том, что времени на поиски подходящей модели нет, поэтому хозяйка агентства обратилась за советом к пользователям соцсети. Некоторые советуют пойти навстречу незадачливой модели, другие – блюсти собственные интересы.

Понять можно и Викторию Попову. Будучи ученицей модельного агентства, Виктория снялась в стиле pin up для рекламы магазина одежды для полных. Публикации фото Поповой имели ряд негативных последствий. Родители учеников выражают свое возмущение. Ее со скандалом уволили из школы.

Сейчас в Министерстве образования Виктории предложили содействие в восстановлении ее на рабочем месте.

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