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«Спасибо за то, что заставлял нас думать»: Александр Розенбаум скорбит о смерти Станислава Говорухина

Сегодня, 18:31

«Спасибо за то, что заставлял нас думать»: Александр Розенбаум скорбит о смерти Станислава Говорухина

«Ушел великий человек», - написал музыкант в своем Instagram, отметив огромный вклад кинорежиссера и актера в отечественную культуру.

Все, к чему он прикасался находило отклик в сердцах людей, приобретая особый смысл, сказал певец. Розенбаум подчеркнул, что в отношении Говорухина, три слова следует писать с большой буквы: Актёр, Режиссер, Гражданин. По словам певца, Станислав Сергеевич был очень трепетным и добрым человеком. И вспомнил, какие нежны акварели выходили из-под его кисти, несмотря на внешнюю кажущуюся суровость. Подписчики страницы полностью согласились с Александром Розенбаумом, отметив, что кончина Станислава Говорухина – огромная потеря для российского кино и для простых людей.

Станислав Говорухин – режиссер, актер, общественный деятель. Создатель знаковых отечественных кинокартин: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и многих других. Как актер он запомнился ролями в ряде фильмов – «Асса», «Орел и решка», «Сукины дети».

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