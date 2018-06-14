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В Москве 31 августа откроют международный форум «Город образования»

Сегодня, 17:55

Миссией мероприятия стало желание показать городскую среду, как некое единое образовательное пространство. Также в планах показать, как российская столица достигла конкретных целей в системе образования, а также представить её, как площадку, на которой открыто можно популяризовать современные образовательные технологии.

Павел Кузьмин, который занимает пост директора Московского центра качества образования, рассказал, что международный форум «Город образования» откроют 31 августа в Москве в ВДНХ. Работать он будет по 2 сентября. Всего будет занят весь 75-й павильон, а это больше 20 тысяч квадратных километров, отведённых для выставочной и деловой программ, а также для мастер-классов.

По словам Кузьмина, на «Городе образования» будут выступать как зарубежные, так и российские спикеры. Они приедут из крупнейших городов мира, чтобы поговорить вместе о повестке текущего года и о грядущих образовательных трендах.

Организатором международного форума стало московское правительство.

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