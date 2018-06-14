В России отказались брать женщин в космонавты

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На данный момент медицинский осмотр прошли 13 мужчин, которые претендуют на вступление в ряды космонавтов России. Среди кандидатов нет ни одной женщины.

В конце июня комиссия сделает выбор, и соберет новый отряд космонавтов из 13 претендентов. В Роскосмосе и Центре подготовки в космонавты отказались объяснять, почему в отряде только мужчины. На самом последнем этапе станет ясно, кого именно допустят к подготовке в космонавты. В будущем претендент сможет отправиться в космос для работы на станции.

Подчеркивается, что по статистике, с 2012 года увеличивается число претенденток на участие в программе от женской половины человечества. Последний конкурс проводился в мае 2018-го года, комиссия собрала около 400 заявок, однако выбрала только 13 кандидатов-мужчин. Новых кандидатов подготовят к работе на корабле «Федерация», который уже почти достроен.

За все это время, в космос удалось полететь только четырем женщинам, при том, что NASA приняли на работу 47 космонавток. На данный момент в отряде космонавтов России находится одна девушка - Елена Кикина, которая пока что не выходила в открытый космос.