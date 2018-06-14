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В Москве назревает гей-скандал из-за ЧМ-2018

Сегодня, 17:27

В Росси зафиксирован ряд случаев избиения иностранных болельщиков, приехавших на ЧМ-2018. Причиной конфликтов является нетрадиционная сексуальная ориентация приезжих.

История началась с Санкт-Петербурга, где двое чеченцев, 24-летний Расул Магомедов и 25-летний Исмет Гайдаров, избили двоих французских болельщиков. Туристы просто пытались поймать такси, а, проходящие мимо чеченцы, набросились на них, жестоко избив. Известно, что французам нанесли тяжелые увечья, один из них получил сотрясение и челюстно-лицевые травмы. Стало известно, что причиной конфликта стала нетрадиционная сексуальная ориентация болельщиков.

Теперь скандал из-за ЧМ-2018 назревает в Москве. Стало известно, что на английского болельщика напали, как он утверждает, пятеро русских и ограбили его. Пострадавший пытался снять деньги с банкомата, однако, он признался, что был очень пьян и не помнит всех обстоятельств случившегося, а также суммы, которую у него отняли. Для выяснения причин и следствий дела будет задействован переводчик.

Специалисты утверждают, что в российском законодательстве нет упоминаний о дискриминации по сексуальной ориентации. Однако защитники гражданских прав уверяют, что подобная дискриминация запрещена, так как список, в котором перечисляются виды дискриминации, не имеет ограничений.

Напомним, на Красной площади задержали ЛГБТ-активиста из Великобритании, который проводил несанкционированную акцию, якобы против преследования геев в Чечне.

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